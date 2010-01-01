|
API и документация
|
Для создания скриншота сайта достаточно одного параметра - его адреса.
http://mini.s-shot.ru/?адрес
страницы
пример:
http://mini.s-shot.ru/?http://www.site.ru
Дополнительные параметры:
разрешение - указывается в пикселях, например (1024x768),
для полноразмерного скриншота указываем только ширину (1024)
размер - указывается ширина масштабированной картинки
формат - может принимать два значения (JPEG|PNG), по
умолчанию "JPEG"
http://mini.s-shot.ru/разрешение/размер/формат/?адрес страницы
пример:
http://mini.s-shot.ru/1024x768/400/jpeg/?http://www.site.ru
или
http://mini.s-shot.ru/1024/400/png/?http://www.site.ru