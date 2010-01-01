API и документация

Для создания скриншота сайта достаточно одного параметра - его адреса. http://mini.s-shot.ru/? адрес страницы пример: http://mini.s-shot.ru/? http://www.site.ru Дополнительные параметры: разрешение - указывается в пикселях, например (1024x768), для полноразмерного скриншота указываем только ширину (1024)

размер - указывается ширина масштабированной картинки

формат - может принимать два значения (JPEG|PNG), по умолчанию "JPEG"

http://mini.s-shot.ru/ разрешение / размер / формат /? адрес страницы пример: http://mini.s-shot.ru/ 1024x768 / 400 / jpeg /? http://www.site.ru или http://mini.s-shot.ru/ 1024 / 400 / png /? http://www.site.ru