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API и документация
 
 

Для создания скриншота сайта достаточно одного параметра - его адреса.

http://mini.s-shot.ru/?адрес страницы

пример:

http://mini.s-shot.ru/?http://www.site.ru

Дополнительные параметры:

разрешение - указывается в пикселях, например (1024x768), для полноразмерного скриншота указываем только ширину (1024)

размер - указывается ширина масштабированной картинки

формат - может принимать два значения (JPEG|PNG), по умолчанию "JPEG"

http://mini.s-shot.ru/разрешение/размер/формат/?адрес страницы

пример:

http://mini.s-shot.ru/1024x768/400/jpeg/?http://www.site.ru

или

http://mini.s-shot.ru/1024/400/png/?http://www.site.ru 		 
     
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